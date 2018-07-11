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11 Temmuz 2018 16:45

Balıkesir’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sürdürülen asfalt çalışmalarında Balıklı-Çandır Kırsal mahalleleri arasındaki yolun tamamının sıcak asfalt serim işlerinde sona gelindi.

Balıkesir’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

11 Temmuz 2018 16:45


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca devam eden asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla 2018 yılının asfalt yılı ilan edilmesi sonrasında şehrin muhtelif yerlerinde devam eden çalışmalarda bir yandan sıcak asfalt serilirken, diğer yandan sathi kaplamalar yapılıyor. Son olarak Altıeylül ilçesi Balıklı-Çandır Kırsal mahalleleri arasındaki yolun tamamının sıcak asfalt serim işlerine start verilirken, toplamda 2.4 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfalt olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Şu ana kadar 2.1 kilometresi tamamlanan yol yarın itibariyle tamamlanacak.




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