Balıkesir’de asırlık nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

20 yaşındaki Onur Çelik, 19 yaşındaki Melike Budak ile nişanlandı. Geleneklere uyan Çelik ailesi, genç kız için satın aldığı kurbanlık koçu süsleyip, komşuları ile birlikte davul ve klarnet eşliğinde Sübeylidere Mahallesi’ne götürdü. Koçun boynuzlarına altın zincir bağlanırken, üzerine de çeyizler yüklendi. Mahalle meydanında araçtan indirilen koç kız evinde karşılandı. Kız evi önünde oyunlar oynandı ve yemekler yendi. Kurbanlık koçun gitmesi kız tarafını sevindirirken, damat babası Şinasi Çelik, gelenekleri yaşattıklarını söyledi. Katılanlara teşekkür eden damat namzedi Onur Çelik, “Koçu süsleyip getirdik. Katılanlara teşekkür ederim” dedi.

Gelin adayı Melike Budak ise, “Bu bizim geleneğimiz. Bu gün koç geldi. Gelen herkese teşekkür ederim. Çok mutluyum” diye konuştu.

Gelenekleri yaşattıklarını anlatan damat babası Şinasi Çelik de, “Koçu süsleyip getirdik. Eğlence de yaptık. Örf ve adetlerimizi yaşatıyoruz” dedi.

Kız babası Hakkı Budak ise, “Kızıma koç geldi. Mutlu olduk. Oğlum da askerden izne geldi. İki mutluluğu birlikte yaşadık. Herkese teşekkür ederim” dedi.