Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:57

Balıkesir’de asırlık nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, nişanlıya kurbanlık koç götürme geleneği devam ediyor.

Balıkesir’de asırlık nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

20 Ağustos 2018 12:57


20 yaşındaki Onur Çelik, 19 yaşındaki Melike Budak ile nişanlandı. Geleneklere uyan Çelik ailesi, genç kız için satın aldığı kurbanlık koçu süsleyip, komşuları ile birlikte davul ve klarnet eşliğinde Sübeylidere Mahallesi’ne götürdü. Koçun boynuzlarına altın zincir bağlanırken, üzerine de çeyizler yüklendi. Mahalle meydanında araçtan indirilen koç kız evinde karşılandı. Kız evi önünde oyunlar oynandı ve yemekler yendi. Kurbanlık koçun gitmesi kız tarafını sevindirirken, damat babası Şinasi Çelik, gelenekleri yaşattıklarını söyledi. Katılanlara teşekkür eden damat namzedi Onur Çelik, “Koçu süsleyip getirdik. Katılanlara teşekkür ederim” dedi.


Gelin adayı Melike Budak ise, “Bu bizim geleneğimiz. Bu gün koç geldi. Gelen herkese teşekkür ederim. Çok mutluyum” diye konuştu.


Gelenekleri yaşattıklarını anlatan damat babası Şinasi Çelik de, “Koçu süsleyip getirdik. Eğlence de yaptık. Örf ve adetlerimizi yaşatıyoruz” dedi.


Kız babası Hakkı Budak ise, “Kızıma koç geldi. Mutlu olduk. Oğlum da askerden izne geldi. İki mutluluğu birlikte yaşadık. Herkese teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç