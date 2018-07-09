Balıkesir’de ayda 95 bin Kg tıbbi atık toplanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 20 ilçenin tamamında, kamu hastaneleri, özel hastaneler, diş hastanesi, aile sağlığı merkezleri, muayenehaneler, özel sağlık poliklinikleri, veteriner klinikleri ve diğer sağlık kurumlarının yer aldığı toplam 470 noktadan, aylık ortalama 95.000 kg tıbbi atık toplanıyor. Enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar olarak tanımlanan tıbbi atıklar, rutin program kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarından lisanslı tıbbi atık taşıma araçlarıyla toplanıyor. Toplanan atıkların bertarafı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisinde yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinde yüksek sıcaklık ve basınçta gerçekleşen sterilizasyon işlemiyle sağlanıyor.

Çevremizi sağlıklı tutuyoruz

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve atık üreticileriyle yapılan “Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi”ne uygun olarak hassasiyetle gerçekleştirilen süreç, tıbbi atıkların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini önlemekle beraber, bitki örtüsü, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarının korunmasını sağlıyor. Bununla beraber, tıbbi atıkların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleşen faaliyetleri geliştirme çalışmaları özveriyle sürdürülüyor. Tıbbi atıkların gerçek vücut sıvıları ile kirlenmiş kalıntı miktarları, enfeksiyona neden olan patojenler, toksik maddeler, tehlikeli kimyasallar, radyoaktif maddeler ve kesicileri içerebilmesi sebebiyle insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan atık türlerinin başında geldiğini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi, tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinin de ilgili mevzuata uygun olarak hassasiyet ve özveriyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Bununla beraber tıbbi atıkların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleşen faaliyetleri geliştirme çalışmalarının da mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir için sürdürüldüğünü dile getirdi.