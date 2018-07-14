İmko Sitesi önünde toplanan yüzlerce yazlıkçı, site önünde meydana kazalarda 28 gün ara ile Ümit Can Karataş ve Berk Altunbeze hayatlarını kaybederken, Kadıncık Deresi’nde de kirlilik yüzünden balık ölümlerinin başladığına dikkat çekmek için toplandı.

Düzenlenen eyleme, İmko, Orjan ve Haberkent sitelerinden yaklaşık 200 kişi katıldı. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Uysal, “Kadıncık Deresi’ndeki çevre kirliliği, yol üzerindeki menfezin kapalı olması nedeniyle, derenin denizle bağlantısının kesilmesi sirkülasyon sağlanamaması nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Burhaniye Belediye Başkanı ve ekibine duyarlıkları için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ekipler derenin ağzını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ayrıca Ören-Akçay yolu, ölüm yolu haline geldi. Bu yolun ivedi olarak karayolu kurallarına göre dizayn edilmesini istiyoruz. Gencecik insanlarımızın bir daha ölmemesini, bütün site sakinleri adına yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Or-Jan Tatil Sitesi ikinci başkanı Fikri Eraslan da, “Biz sit alanındaki balıkların yaşaması için uğraş veriyoruz. Denizden gelen kumlar, alüvyonlar nedeniyle derenin ağzı kapatıyor. Balıklar denize gidip gelemiyorlar” diye konuştu. Ayhan Kahraman ise, “Burada canlılar hayatını kaybetmesin, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kalabalık basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.