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27 Mayıs 2018 11:29

Balıkesir’de balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir balıkçı teknesi battı.

Balıkesir’de balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

27 Mayıs 2018 11:29

1 kişinin Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafın kurtarıldığı olayda, 4 balıkçı ve fırtına nedeniyle alabora olduğu tahmin edilen tekneye henüz ulaşılamadı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ta deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere saat 01.30 sıralarında denize açılan ‘Belinay’ isimli balıkçı teknesi, şiddetli fırtınada alabora oldu. Şiddetli poyraz ve akıntıyla Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru sürüklendiği tahmin edilen balıkçı teknesinde bulunan 25 yaşlarındaki Mert Boyuener 3 saat denizde yüzdükten sonra Ege Denizi’nde devriye görevi yapan İzmir’in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir Sahil Güvenlik botu tarafından bulunarak kurtarıldı.


Teknede bulunan Volkan Çanakçı, Hayri Kar ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi ile battığı tahmin edilen balıkçı teknesine ise henüz ulaşılamadı.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, olayla ilgili yaptığı açıklamada balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını vurgulayarak, “5 kişiden 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ancak 4 kişi ile ilgili henüz bir haber alınabilmiş değil. Olayla ilgili Sahil Güvenlik birimlerimiz tarafından hem denizden hem de helikopterlerle havadan arama-kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.


Kayıp balıkçıların çıkış yaptıkları nokta olduğu tahmin edilen Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Madra Çayı deltası açıklarında 3 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik’e ait 2 helikopter ile arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.




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