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14 Temmuz 2018 15:27

Balıkesir’de beton mikseri alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde beton mikseri alev alev yandı.

Balıkesir’de beton mikseri alev alev yandı

14 Temmuz 2018 15:27


Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan 10 H 0649 plakalı beton mikseri bilinmeyen nedenle alev aldı. Siyah dumanların çevreyi kapladığı yangına Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederken, lastiklerin patlaması çevrede büyük korkuya neden oldu. Mikserin çevresinde araçları bulunan sahipleri de araçlarının zarar görmemesi kaçırırken büyük panik yaşadılar.


Yangın ekiplerin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü. Mikserde ciddi oranda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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