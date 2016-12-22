Balıkesir’de bin 600 kişi organlarını bağışladı

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Mehmet Suluoğlu 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar neticesinde bin 600 organ bağışı toplandığına dikkat çekerek gerçekleşen 25 beyin ölümü neticesinde 12 donör elde edildiğini açıkladı.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı ve Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Mehmet Suluoğlu, Organ Doku Nakil Koordinatörlüğünün 2016 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Koordinatörlüğünün 2016 yılında çalışmalarını arttırarak devam ettirmeye gayret ettiklerini belirten Dr.Suluoğlu "Bu süre içinde ciddi anlamda gerek kendi hastanemizde hizmet içi, gerekse halk eğitim ve diğer kurumlarla yaptığımız eğitimler anlamında ciddi eğitimler yapıldı. Bu eğitimlere çok önem veriyoruz çünkü gerek halk eğitim ve hizmet içi eğitimler bizim temel amacımız olan organ bağışı ve naklinde en büyük yere sahip çünkü beyin ölümü gerçekleşen vakalarda ailelerle görüştüğümüzde onlardan bir onay talep ediyoruz. Bu konuda bilgilerinin olması ve konuya sağlıklarındayken sıcak bakıp onay verip vasiyet etmeleri bizim için çok önemli. Hem sürecin olumlu olarak ve hızlı gelişmesi açısından çok değer veriyoruz" dedi.



Bursa bölgesi olarak Avrupa istatistiklerini yakaladık

Hastane Organ Doku Koordinatör yardımcısı hemşire Emine Ekinci’nin diğer kurum ve kuruluşlarda yıl boyunca bir çok eğitim toplantıları yaptığına dikkat çeken Dr. Suluoğlu " 2016 yılının son eğitimini dün tamamladı ve gerçekten çok yoğun geçti bu yıl. Bu yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda bin 600 organ bağışı alındı. Yine 2016 yılında ilimizde gerçekleşen 25 beyin ölümü neticesinde 12 donör elde edildi. Tabi ki bu çalışmalarımız bir ekip işi gerek hastane içinde gerekse diğer birimlerimiz tarafından gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü sadece hastane bazında olup biten bir iş değil, hasta nakil boyutu var, personel ve halk bilgilendirmesi ve hemde birimler arası sinerjinin olması gerekiyor. Balıkesir’de çok şanslıyız aslında idari anlamda çok destek gören bir konu organ nakli, bununda istatistiklere yansıma oluyor. Hastaneniz, Atatürk Devlet Hastanesi, Bandırma Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanemiz aile onayı ve beyin ölümü tespitinde Türkiye’de önde merkezlerden birisi halinde. Bizim bağlı bulunduğumuz Bursa bölgesi de Türkiye’de ki en önde merkezlerden birisi, yaklaşık 3 senden bu yana 1.liği elinden bırakmıyor. Bu sene Bursa bölge olarak Avrupa istatistiklerini yakaladık ancak bu işimizin tam olarak bittiği anlamına gelmiyor. 2017’ de planlama ve programlamamızı yapacağız ve her sene üstüne koyarak daha ileri gitmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.