Balıkesir’de BM konferansı

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Birleşmiş Milletler Model Konferansı (MHALMUN) gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. Öğrenciler konferansta fikirlerini İngilizce olarak paylaşarak Birleşmiş Milletler (BM) oturumunun adeta similasyonunu canlandırdılar. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı açıklamada, "Bugün Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi’nde Birleşmiş Milletler Model Konferansına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul, Manisa, Malatya ve Balıkesir’den 140 öğrencinin katılımıyla Model Birleşmiş Milletler Konferansı 3 gün süreyle ilimizde gerçekleştirilecek. Bizler öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faliyetlerde de en ön planda olmalarını önemsemekteyiz. Bu etkinlik de bu anlamda gerçekten çok önemli. Birleşmiş Milletler olan komisyonların tamamı şu an burada. Öğrencilerimiz bunları tek tek uygulayacaklar. Dünyadaki öne çıkan sorunlara öğrenci gözüyle ve BM’de yer alan ülkeler gözüyle çözüm bulmaya çalışacaklar. Öğrencilerimizin şimdiden gelecekte üstlenecekleri bir çok büyük vazifeyi üstlenmeleri ve sunumlarını İngilizce olarak sunmaları gerçekten çok önemli” dedi.

"Hazırlıklara 3 yıl önce başladık"

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müdürü Mutasım Ateş, MHALMUN 2018’i okullarında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Birleşmiş Modeller konferansını yaparken öğrencilerimizle beraber hazırlıklara 3 yıl önce başladık. İstanbul’daki çeşitli okullara katılarak modelleri incelediler, bunları okulumuzda uygulamaya başladılar ve çalışmalar yaptılar. Sonucunda bu organizasyonu gerçekleştirdiler. 7 ilden 140 öğrenci bu etkinlikte yer alıyor. Bu öğrencilerimiz 5 komiteye ayrılıyorlar. Bu komiteler BM’deki komitelerin aynısını oluşturuyor. Kendilerine verilen konular hakkında diğer ülkelerin fikir ve yorumlarını katarak konuları savunuyorlar. Bu konferansın başından sonuna kadar sunumlar ve konuşmalar İngilizce olacak ve 4 gün sürecek” şeklinde konuştu.

"Ekibimize güveniyoruz"

MHALMUN Genel Direktörü Çağla Cangaza, yapmış oldukları konferansın 4 gün boyunca süreceğini ve bir çok konu içerdiğini ifade ederek, "Eğlencelerle beraber farklı farklı aktivitelerle öğrenci arkadaşlarımıza eğlenceli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Ayrıca onlara unutulmaz anılar yaşatmak istiyoruz. Ekibimize güveniyoruz ve yardımlarından dolayı Karesi Belediyesine müdürümüze ve herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"BM’nin similasyonu olacak"

MHALMUN Genel Sekreteri Emir Şalk ise, "Konferansımızda 5 farklı ünite var. Bu ünitelerde 4 gün boyunca katılımcı delegeler moderatörler tarafından kendilerine daha önceden verilen konuları tartışarak bir çözüme varmayı amaçlıyorlar. Bu tartışmalar tamamen İngilizce olarak yapılacak ve tamamıyla BM’nin simülasyonu olacak. Bunu aynı zamanda batıda düzenleyen ilk devlet okulu olmak bizim için mutluluk kaynağıdır” şeklinde konuştu.