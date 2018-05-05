Balıkesir’de Boşnak kültürü 3. kez Teferriç Şenlikleri’nde yaşatıldı

kez Teferriç Şenlikleri’ne ev sahipliği yaptı.

Boşnak kültürünün tüm renkleri ve damak tatlarının şenliklere katılanların beğenisine sunulduğu etkinlikler, Belediye Hizmet Binasından mahalle meydanına kadar Tapan Orkestrası eşliğinde gerçekleşen yürüyüşle başladı.

Şenlikler, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Figen Güren, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından, Küçükköy Meydanı’na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof Dr. Yılmaz Büyükerşen’in hediye ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün açılışıyla başladı.

Küçükköy Meydanı’nda Boşnak Halk Oyunları gösterilerinin sunulduğu şenliklerde, eşsiz mutfağı ile Küçükköy Mutfağı ve El Emekleri Sergileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Boşnak kültürünü yansıtan kendine has yöresel kıyafetlerin de sergilendiği şenlikte, gün boyunca tüm sokaklarda yöresel müzikler çalınarak, misafirlere küçük sürprizler yapıldı.

Şenlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkan Vekili Figen Güren, Boşnak kültürünün tüm özelliklerini yansıtmaya çalıştıkları etkinliklerle Küçükköy Mahallesi’nin öz kültürünü de halkla birlikte günümüzde yaşatmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise, Anadolu mozaiğinin tüm renklerini bünyesinde barındırdığına işaret ederek, “İnsanlarımızın hoşgörüsüyle yoğrulmuş bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Bu renkler ve güzellikler her birimiz için büyük bir keyif kaynağıdır. Bizler bu keyfi her zaman yaşamaktan biraz uzak kalıyoruz ama bu güzellikleri, renkleri hep beraber yaşayıp, birbirimize anlatma ve tanıtma noktasında zafiyetlerimiz var. Umuyorum ki; bugün burada bu güzelliklerin hepsini önce kendimiz keyfine varacağız sonra da bu güzellikleri tüm dünyaya sunacağız. Bu organizasyonlar bunun için düzenleniyor. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliklere katılan Boşnak kökenli bir vatandaş Mücella Akbulut, Küçükköy’ün Boşnak kökenli vatandaşlardan oluştuğunu kaydederek, “Bu yüzden de mahallemizde Boşnak kültürüne ait tüm objeler bulunur. Bugün burada kendi kültürümüze ait kurabiyemiz, baklavamız, trileçemiz var. Boşnaklara özgü kuru etimiz var. Sokağımız var. Bugün bu lezzetleri Boşnak olmayan vatandaşlarımızla paylaşmaktan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bütünşehir Belediyesi Yasası öncesinde, Ayvalık’ın bir beldesi olan Küçükköy’ün eski Belediye Başkanı Mesut Ergin de, ‘Küçükköy’ denildiğinde, doğasıyla, tarihiyle çok şirin bir yörenin akıllara geldiğini vurgulayarak, “Bu yörenin halkı olarak bizim hedefimiz Küçükköy’ümüzü tarihi dokusu ve kültürüyle koruyabilmektir. Geleneksel tatları başta olmak üzere bu özel kültürü yaşatabilmek ve gelecek nesillere taşıyabilmektir” diye konuştu.

Ayvalık-Küçükköy’deki 3. Teferiç Şenlikleri, Boşnak kültürünün sempozyumlarla anlatılırken, kendine has folklorik müzikleri, kıyafetleri ve en önemlisi yöresel malzemelerle hazırlanan mutfağı, kent meydanında katılımcıların beğenisine şenlik süresince sunulmaya devam edilecek.