Balıkesir’de büyük değişim başladı

1361 projeye 870 milyon TL bütçe ayıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri adeta yeniden inşa edecek.

Balıkesir, büyük bir kısmı 2018 yılında başlayacak olan yüzlerce proje ile adeta yeniden kuruluyor. Ekonomiden ticarete, sağlıktan çiftçiliğe, 7’den 70’e kadar her kesime dokunacak pek çok proje hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin çehresini değiştirecek projelerini basın toplantısı ile tanıttı. Kafaoğlu, “Balıkesir coğrafya olarak oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Bunu basit bir şekilde anlatacak olursak, Balıkesir’in yüzölçümüne 3 tane İstanbul sığıyor. Özellikle nüfusumuz yüzölçümümüzün büyük bölümüne dağılmış durumda. Mesela Kayseri’nin 1 milyon 300 bin nüfusu var ama bunun 1 milyon 100 bini şehir merkezinde oturuyor. 200 bini ilçelerde ve köylerde. Eskişehir’in 800 bin nüfusu var ama 700 bini şehir merkezinde oturuyor. Sadece 100 bini ilçelerde ve köylerde oturuyor. Balıkesir’in 1 milyon 200 bin nüfusu var. Merkez’de 300 bin nüfus yer alırken, 900 bin nüfusumuz ilçelerde ve kırsal mahallelerimizde oturuyor. Coğrafyamız geniş olunca çok gayret sarf etmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Geldiğimiz günden beri de durmuyoruz. İlçelerin tamamını turladık. Bu ziyaretlerimizde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinleme, onların isteklerini ilk ağızdan öğrenme şansımız oldu. İlçelerimizin Belediye Başkanları, kaymakamları, muhtarları ile bir araya geldik. Onların ilettikleri sorunları, taleplerini, istek ve arzularını dinledik. Devam eden projelerimizi ziyaret ederek ne durumda olduklarını yerinde gördük. Sonrasında mesai arkadaşlarımla birlikte tüm bunları harmanlayarak, halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını ön plana alan projelerimizi belirledik” dedi.

"Kavga olan yere kız verilmez"

Yapılacak tüm projelerde vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu da sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “İlk olarak her şeyden önce projelerimizi planlarken; Adaletli olmaya çok büyük önem verdik. Bandırma’da yaşayan vatandaşımıza hangi hizmeti götürüyorsak, Dursunbey’e de o hizmeti götürmenin derdine düştük. Balıkesir’in merkezinde ne varsa, Sındırgı’da da, Kepsut’ta da, Savaştepe’de de olsun istedik. Tabi tüm bunları yaparken de, Balıkesir’in şerefine yakışır, haysiyetine yakışır bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini hesap etmek gerekiyordu. İlerleyebilmemiz için, bir şehrin gelişebilmesi için, bir şehrin kalkınabilmesi için, bir şehrin hedeflerine ulaşabilmesi için önce o şehrin barışık olması lazım. İnsanları barışık olması lazım, kurumları barışık olası lazım, müesseseleri barışık olması lazım. Kavga olan yerde bereket olmaz. Kavga olan yere kimse gelmez. Atalarımızın söylediği bir söz ile bu olguyu tamamlayacak olursak; “Kavga olan yere kız verilmez.” Bunun için kavgayı bitirmek lazım. İşte biz Balıkesir’e kavgayı bitirmek için geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bizleri görevlendirdi. Balıkesir’in tamamını, 1 milyon 200 bin insanı, kucaklamak için geldik" dedi.

2 bin kilometre asfalt atılacak

6’sı karma 3’ü ihtisas Organize Sanayi Bölgesi, 16 küçük sanayi sitesiyle Marmara Bölgesi’nin lokomotif şehirlerinden biri olan Balıkesir’e 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını anlatan Kafaoğlu, projeleri 2 bölümde ayırdıklarını ifade ederken; bir yandan 2019’a kadar acil ihtiyaçların çözüme kavuşturulacağını bir diğer yandan da Balıkesir’in 2023 vizyonuna uygun projeler ile donatılacağını dile getirerek şunları söyledi: “Organize sanayi bölgelerimizde son gelen yatırımlar sayesinde yerimiz kalmadı diyebiliyoruz. Yeni yatırımları Balıkesir’e çekebilmek için yeni alanlar açmamız gerekiyor. Balıkesir OSB için istimlak yapılacak alanlar belirlendi. İlçelerimizde de OSB faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. İlçe ve kırsal mahalle ziyaretlerinde gördük ki, halen daha çamura basan vatandaşlarımız var. Bunun için 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik. 2.000 kilometre asfalt, kilit parke taşını bu yıl bitmeden neticelendireceğiz".

Ulaşıma neşter

Balıkesir’in en önemli sorunlarından biri olan trafik akışındaki problemler, il genelinde yapılacak köprülü kavşak ve üst geçitlerle büyük ölçüde ortadan kaldırılacak. Köprülü kavşakların 2’si il merkezinde yapılacak. Valilik Köprülü Kavşağı ve Adliye Köprülü Kavşağı Merkez’de trafiği ciddi bir şekilde rahatlatacak. Erdek Köprülü Kavşağı, Bandırma Giriş Kavşağı Akçay Köprülü Kavşağı, bu ilçelerde trafik akışını düzenleyecek. Adliye Köprülü Kavşağı, Altıeylül İlçesi’nde, Adliye önünde yapılacak. Bandırma Giriş Kavşağı’nda alt geçit, şehrin muhtelif noktalarına 4 adet üst geçit, TCDD işbirliğiyle Altıeylül Gümüşçeşme Mahallesi’nde üst geçit, sanayi sitesinin olduğu yere, GOP Çimento Fabrikası Mevkii’nde ve Eski Kepsut Yolu Başmakas mevkiinde üst geçitler yapılacak. Kent Merkezi’nde Otomasyon Yönetim Sistemi kurulacağını açıklayan Kafaoğlu, kritik noktalarda bulunan 20 kavşağın akıllı kent sistemleriyle yönetileceğini söyledi.

Öte yandan, Milli Kuvvetler Caddesi’ne İstanbul Beyoğlu’ndaki benzeri tramvay ile Balıkesir’e hem nostaljik bir hava kazandırılacak, hem de Milli Kuvvetler Caddesi’ni baştan aşağıya bu tramvay ulaşım sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesi öncesinde Balıkesirliler ile bir anket çalışması yapılacak ve bu uygulamanın hayata geçirilip geçirilmemesi konusunda görüşleri alınacak. Netice itibariyle bu proje de son söz sahibi vatandaşlar olacak.

Bahçelievler Mahallesi’ne 3 bin kişilik bir cami yapılacağını müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir’de Mimar Sinan ruhunu yaşatan, ihtişamlı bir cami yapıyoruz. 2275 m2’lik kapalı alana oturacak olan cami toplam 4 minareli olacak. Yerden yüksekliği 35 metre olan camimizde kullanılacak taş, mermer, çini işleri ve ahşap süslemeleri, medeniyet mirasımızı geleceğe taşıyan çizgiler taşıyacak. 1522 m2’lik avluda ise kubbe ve sütunlarla çevrilen alan, adeta bir koridor etkisi uyandıracak. Balıkesir, medeniyet tasavvurumuza yakışan, mübarek ve huzurlu bir mekanda buluşacak. Karesi Beyliği 1361 yılında Osmanlı’ya ilhtihak etti. 1361 Balıkesir’in bütünleşme tarihidir" şeklinde konuştu.

Enerji yatırımları

Rüzgar enerjisi üretiminde Türkiye’deki toplam kapasitenin yüzde 17’sini karşılayan Balıkesir’de,Yenilenebilir Enerji Kaynakları ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını açıklayan Kafaoğlu, "İlimizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak. Kurulacak YEKA Organize Sanayi Bölgesi’nde, Rüzgar Tribünleri üretimi yapılacak. AR-GE ve verimlilik alanında çalışmalar yapılacak merkez, elektrik ve elektronik cihazlar için uygunluk belgesi verilmesi konusunda da çalışmalar yapacak. Balıkesir Üniversitesi ve odalarla birlikte yürütülen Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) projesi, ilimizi Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir teknoloji üssü haline getirecek. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor, yeri belirlendi, öz sermayesi oluşturuldu. Burada bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütülecek, Balıkesir’in AR-GE merkezi olacak. Bilgiye dayalı kurum ve işletmelerin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliği artacak. Bilgi ve teknoloji üniversite, araştırma merkezi, şirketler ve pazarlar arasında dolaşacak. Yüksek katma değeri olan ürünler üretilecek. Projeler içinde en dikkat çekici olanlardan biri, AltıeylülGökköy mahallesinde kurulacak olan atık bertaraf tesisi. Daha önce vahşi yöntemlerle depolanan çöpler, 60 hektarlık alana kurulan tesislerde yeniden değerlendirilecek. Entegre bir şekilde değerlendirilecek olan çöplerle elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Böylece çöplerin çevreye olumsuz etkileri en aza indirilmiş olacak. Balıkesir ve ilçelerinde her gün, yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise bin 100 ton çöp toplanıyor. Mekanik ayırma, biyometanizasyon ve termal sisteme sahip tesiste elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Tarımsal üretimi ve hayvan sayısı ile Türkiye’nin en önemli kırsal üretim destinasyonlarından biri olan Balıkesir’de, bitkisel ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi için Biogaz Santrali kuruyoruz. Çiftçilerimizden alınacak atıklar, Ovaköy’de kuracağımız santralde değerlendirilecek. Elde edilen metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2 megawatt/saat enerji üretecek santralde kalan atıklar gübre haline dönüştürülüp çiftçiye dağıtılacak" dedi.

Ayrıca Bandırma’ya dünyada 9, Avrupa’da 3 tane bulunan yüksek güç laboratuvarı kuracaklarını söyleyen Kafaoğlu, her türlü elektrikli aletin ve trafoların üretimlerinde bu tesisin lisans vereceğini ve bunun da yan sanayisi ile birlikte ciddi bir yatırıma dönüşeceğini kaydetti. Başkan Kafaoğlu, liman dolayısı ile bu yatırımın Bandırma ilçesine yapılacağını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları arasında süs bitkileri botanik bahçesi, sağlık kabinleri, bebek emzirme odaları, Damızlık Koyun üretim merkezi, İkizcetepeler Parkı ile Macera Parkları, Güreş Müzesi, Kurtuluş Müzesi Çocuk Sineması gibi hizmetler de bulunuyor.