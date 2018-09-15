Balıkesir'de Büyükşehir Belediye ilaçlıyor, zeytin üretim artıyor

Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birliği Başkanlığı ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Körfez Bölgesi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçeleri) zeytinliklerinde 08-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında birinci aplikasyon ilaçlama çalışmaları tamamlandı.

Bu ilaçlama çalışmalarında 747 bin 500 dekar alanda 74 bin 750 litre mahlül kullanılarak ilaçlama yapılırken; söz konusu birinci aplikasyon ilaçlama çalışmalarında 59 bin 800 lt ziray (cezbedici) ve 14 bin 950 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanıldı. Bu çalışmaların yapılabilmesi adına ilaçlama uçağı ile 167 sorti gerçekleştirildi.

Güney Marmara (Bandırma, Erdek, Marmara ilçeleri) zeytinliklerinde ise 15-17 Ağustos 2018 tarihlerinde birinci aplikasyon ilaçlama çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışmalarda 67 bin 500 dekar alanda 6 bin 750 lt mahlül kullanıldı. Söz konusu birinci aplikasyon çalışmalarında 5 bin 400 lt ziray (cezbedici) ve bin 350 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanıldığı ve bu bağlamda ilaçlama uçağı 15 sorti gerçekleştirdi.

Yapılan periyodik sayım sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarında Güney Marmara (Bandırma, Erdek ve Marmara İlçeleri) bölgesinde zeytin sineği popülasyonundaki artış neticesinde 04-05 Eylül 2018 tarihlerinde ikinci aplikasyon ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yine bu ikinci aplikasyon ilaçlama çalışmalarında 6 bin 750 lt mahlül kullanılarak 67 bin 500 dekar zeytinlik alanın ilaçlama çalışmaları yapıldı. Söz konusu çalışmalarda 5 bin 400 lt ziray (cezbedici) ve bin 350 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanılmış olup bu bağlamda 15 sorti gerçekleştirildi.

Zeytin sineği mücadelesi programı kapsamında, zeytin sineği popülasyonu periyodik sayım çalışmalarına bağlı olarak Körfez Bölgesinde ikinci aplikasyon ilaçlama çalışmalarına 10.09.2018 tarihi itibariyle başlanıldı. Tüm bölgelerde toplamda 4 aplikasyon ilaçlama yapılması öngörülürken; 2018 yılı zeytin sineği çalışmaları kapsamında; 10.09.2018 tarihine kadar toplam 70 bin 600 lt ziray (cezbedici) ve 17.650 lt Alphacypermethrin ULV zirai ilaç kullanılmış ve toplam 197 sorti gerçekleştirilmiş olup halen mücadele programı çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, zeytin üreticimizin en büyük düşmanı zeytin zararlıları mücadelede belediye olarak üreticimizin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.