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Balıkesir'de Çay Deresi temizleniyor

Balıkesir şehir merkezini ortadan ikiye ayıran Çay Deresi’nde bulunan çöp ve otlar ekiplerce temizleniyor.

Balıkesir şehir merkezini ortadan ikiye ayıran Çay Deresi'nde bulunan çöp ve otlar ekiplerce temizleniyor.


Balıkesir şehir merkezini ikiye bölen ve şiddetli yağışlarda taşma gösteren Çay Deresi temizleniyor. Çay Deresi'ni kaplayan otların bir insan boyuna ulaşması ve duyarsız vatandaşların çöplerini dere yatağına atması, olumsuz bir görüntü sergiliyor. Ekiplerce dere yatağına sokulan kepçeyle çay temizlendi. Dere yatağından çıkan tonlarca çöp ve ot kamyonlarla taşındı. Dere içinde yapılan temizliğin şiddetli yağışlar başlamadan yapılması vatandaşları memnun etti.

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