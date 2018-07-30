Balıkesir’de çiftçi sayısı azalıyor

Akın, bakanlık verilerine göre Balıkesir’de 2016 yılında 42 bin 750 olan bin olan çiftçi sayısının 41 bin 750’e indiğini kaydetti.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’de çiftçi sayısının azaldığını açıkladı. Akın, "Sürdürülebilir olmayan tarım politikaları maalesef tarımın başkenti Balıkesir’imizdeki verimli topraklarını işleyecek nüfusun azalmasına yol açıyor. 10 yıl sonra verimli topraklarımızı işleyecek çiftçi bulamayacağız. Bu tehdide kısa zamanda çözüm bulmalıyız" dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) uygulanmaya başlandığı 2002 yılından 2017 yılına kadar Türkiye genelinde çok ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 588 bin 666 kişiden 456 bin 175 kişi azalarak 2 milyon 132 bin kişiye düştüğünü vurgulayan Ahmet Akın, Balıkesir’in de bu olumsuz tabloda yer aldığını ifade etti. Tarım Bakanlığı verilerine göre Balıkesir’de 2016 yılında 42 bin 750 çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğunu, bu sayının 2017’de 41 bin 750’ye düştüğünü bildiren Akın şunları söyledi:

“Türkiye genelinde çiftçimiz tarımı terk ederken sayının azalması ile işlenen tarım alanı da azalıyor. 2002 - 2017 yılları arasında çiftçilerin işlediği tarım alanı 164 milyon 960 bin dekardan 148 milyon 792 bin dekara kadar geriledi. Balıkesir de bu tehditle karşı karşıya. Çiftçimizin üretim girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Alın terinin karşılığını alamayan, borçları yüzünden icralık olan, toprağını satan, ya da bankalara kaptıran çiftçimiz tarımı terk ediyor. Böyle giderse tarımın başkenti Balıkesir’imizde verimli topraklarımızı ekecek insanımız olmayacak. Bu konuda çok ciddi politikalar üretip hayata geçirmeliyiz.”

CHP’li Ahmet Akın bu konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerekli çalışmayı başlatacaklarını belirterek, TBMM’nin ilgili komisyonlarını harekete geçireceklerini bunun dışında da araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi.