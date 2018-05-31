Balıkesir’de Çocuk Atletizmi Şenliği yapıldı

8 Eylül Stadında düzenlenen şenliğe, 7 ekipte 80 öğrenci katılırken, dereceye giren ekiplerin madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz tarafından verildi.

Burhaniye’de, Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz’ın eğitim verdiği 44 öğretmen, okullarında 400 öğrenciyi yetiştirirken, Balıkesir’de ilk Çocuk Atletizmi Şenliği de Burhaniye de yapıldı. 8 Eylül Stadını dolduran öğrenciler, sırık atlama, uzun atlama ve engelli koşuları yaparken büyük heyecan yaşadı. Şenliğe, 7 okuldan 80 öğren katılırken, dereceye girenlerin madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz verdi. Dereceye giren öğrencilerin coşkuları görülmeye değerdi. Şenliğin ilk kez düzenlendiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdür Aytaç Ayaz, “İlçemizde Necdet Ayaz’ın öncülüğünde 44 öğretmene eğitim verilmişti. Onların yetiştirdiği öğrencilerde bu gün yarıştı. Okullarımızda sporla uğrasan öğrenciler olmasını istiyoruz. Bunun için de bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Katılan öğrenciler ile öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi. Beden eğitimi öğretmeni Güngör Erenoğlu da, “Bu gün 1.Çocuk Atletizme Şenliğini yaptık. Okullarımızda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 400 kişi bu projeye katıldı. Bu şenlik Balıkesir’de ilk oldu. Kaybedenin olmadığı bir yarışma oldu. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Atletizme altyapı sağlayan bir ilçe olmak istiyoruz” dedi.