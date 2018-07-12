Balıkesir’de çocuklar artık daha güvende

Balıkesir’de çocuk parklarına güvenlik kamerası taktıran Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Şehitler Parkı’nda çocuk parklarındaki güvenlik önlemlerini anlattı. İHA’ya konuşan Başkan Kafaoğlu, "Çocuklarımıza zarar veren dengesiz, şizofrenik tipler. Onlara insan demeye dilimiz varmıyor ama artık Eylüller ölmesin, Leylalar ölmesin. Çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği. Cumhurbaşkanımızın 2053, 2071 hedeflerine bu çocuklarımız ulaştıracak. Bu istismarlar ve çocuk kaçırmaları artınca tabii ki aileler ürktüler, korktular. Aileler parklara çocuklarını gönderemez hale geldiler. Bizler, ailelerimizin içindeki bu korkuyu ortadan kaldırmak için adım attık. Çocuk parklarımızı artık 7/24 esasına göre kamera ile izliyoruz. Olumsuz bir durum ile karşılaştığımız taktirde emniyetimiz ile iletişim halinde olacağız. 20 ilçemizde 22 parkta 33 oyun grubunda bu kameraları devreye aldık. İnşallah ki ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da eksik olmasın. Çocuk istismarcılarını, çocuk kaçıranları yakalayabilmek diğer noktada olayın gerçekleşmemesi lazım iken bu kameralar caydırıcılık unsuru oluyor" dedi.

İletişim Uzmanı ve Yazar Fatih Akbaba, Başkan Kafaoğlu ile birlikte Şehitler Parkı’nı ziyaret etti. İstismar konusuna değinen Yazar Akbaba, "Anneler erkek çocuklarına, babalar ise kız çocuklarına artık ’aşkım’, ’sevgilim’ demekten vazgeçsinler. 2 yaşından sonra çocuklarınızı öpmek isterseniz izin alın. Öptürmek istemiyorsa öpmeyin. ’Oğlum seni öpebilir miyim?’ ’Hayır’ öpmeyin. Biz ne yapıyoruz? ’Bende ablanı öperim.’ Bu da mobbinge giriyor ki bu da tacizdir, istismarın kralıdır. Dolayısı ile çocuklarımızı izin ile öptüğümüz yerde dışarıda herhangi birisinin ona dokunmayacağını anlıyor. Bir diğer husus ise çocuklarımıza özel ve hassas bölgelerini uygun bir şekilde anlatıp, onunla dalga geçmeyeceğiz, ona dokunmamayı öğreneceğiz. Biz Anadolu’da ’Senin göbüşünü yerim’ gibi şeyler diyoruz. Bunları yapmayalım. Diyebilirsiniz ki biz çocuğu ne zaman seveceğiz. Günümüzün şartları buraya gelmiş ise tedbirini almak zorundayız" dedi.