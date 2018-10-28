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Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunumu ile başladı

Balıkesir’de Cumhuriyet Bayramının 95 yıl törenleri Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladıTörende Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9.

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramının 95 yıl törenleri Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı


Törende Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Kemal Turan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu anıta çelenk sundu.


Atatürk anıtında yapılan törene Balıkersir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, BAUN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Ahmet Akın, Fikret Şahin, İsmail Ok, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, askeri erkan, gaziler, STK temsilcileri, öğrenciler katıldı.

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