Balıkesir'de ‘DEİK Gündem Buluşmaları'

Balıkesir Sanayi Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından ‘DEİK Gündem Buluşmaları' gerçekleştirildi.

Sanayi Odası'nda düzenlenen ve DEİK'in Anadolu'daki sanayici ve ihracatçılara kurumu tanıtma amacını taşıyan etkinlikte, DEİK ile ilgili bilgi verilirken, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmelerle ilgili sunum da gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ile birlikte sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, dış ülkelerle ihracat yapmak isteyenlere her zaman yol göstermeye hazır olduklarını bildirdi.

“Yerel sanayimiz kabuğuna sıkıştı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, ”Yeni pazarlar araştırmada yeni ürünler geliştirme noktasında dış ticaretimizi geliştirmek için yapılabilecek hamlelerimize birlikte konuşmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin çabalarına bizlerde yol arkadaşı olmak durumundayız. Geldiğimiz bu noktada bizim yerel sanayimiz bir kabuğun içerisine sıkışmış ve bulunduğu ortama razı olur konumda. Tabi burada ekonomik şartlarda önemli durumda ama bu ekonomik şartlarında böyle gideceğini sürekli olacağını düşünmüyoruz. Bir an önce bizim ihracatla dış pazarlarla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu noktada da lütfen bizleri çalıştırın, bizlerden bir şeyler isteyin bizlerde sizlere yardımcı olmaya çalışalım” diye konuştu.

“İşadamlarına yol gösteriyoruz”

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı da kurum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yırcalı, “Bu toplantımızın amacı DEİK'i büyükşehirlerimizin dışındaki ekonomik hayatın temsilcilerine anlatabilmektir. Biz bunu daha önceki yıllarda da yapıyorduk. Fakat şimdi yeni dönemde bu konuya hız vermeye karar verdik ve Anadolu'ya açıldığımız bu projenin ilk ayağını da Balıkesir'de yapmış bulunuyoruz. Ben sizlerden gelen birisi, sizlerin de bir parçası olarak DEİK'in ne şekilde hizmet ettiğini anlatabilmek için birkaç söz söylemek istiyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 1986 yılında; yani 32 yıl önce Rahmetli Turgut Özal'ın talimatıyla kurulmuş bir kuruluştur. 32 yıllık bir gelişmeden sonra 2014 yılında bugünkü hükümetimizin öngörüsü üzerine bu kuruluşun statüsünde bir değişiklik yapıldı. Değişik görüşler olmasına rağmen bence iyi bir girişim olmuştur ve DEİK'in dış ekonomik ilişkilere dönük yaptığı çalışmaların bir üst kurulu halinde ve bu işle ilgili bütün kuruluşların da kurucu ve dahil olduğu bir kuruluş haline gelmesine yön veren bir gelişme olmuştur. Kurulun 101 tane kuruluşu var. Yani 101 kuruluş bu kurulun kurucuları arasında yer alıyor. Yani gerek dernek olsun, gerek borsa, oda, resmi kuruluşlar olsun dış ekonomik ilişkilerle ilgili aklınıza gelen ne kadar kurum varsa hemen hemen hepsi kurucu olarak bu kuruluşa katılmışlar. Bugün 130 ülkeyle iş konseyi vardır. Zaten ana oluşumu iş konseyleri. Bir yönetim kurulu var, onun içinden seçilen İcra Kurulu var, bir genel sekretaryası var ve bir de Disiplin Kurulu olarak bu vazifeleri yerine getirmektedir. 138 tane iş konseyimiz, 5 tane sektör konseyimiz ve iki tane de özel konsey olmak üzere 145 kuruluşla bu işlerini yürütmektedir. Bu tabiatıyla şimdiye kadar Türkiye'de olmayan bir kuruluştur. Bu iş konseyleri ağırlıklı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bir Türk sanayicisi dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkeyle olursa olsun yapacağı dış ekonomik ilişkilerle ilgili herhangi bir devlet hakkında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan bilgi alabilir, katkıda bulunabileceği iş konseyleri bulunmaktadır” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik çok önemli”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşabilmesi için birlik ve beraberliğin şart olduğunu belirterek, “Böyle anlamlı, Türk ve Balıkesir ekonomisine katkı sağlayacak böyle bir organizasyonda bizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kürsüyü ve bu salonu seviyorum. Bu salondan hep güzel, Balıkesir adına hoş haberler duyurduk. Güzel haberleri bu salondan, bu kürsüden almak, duyurmak hoşuma gidiyor. Balıkesir için birlik ve beraberlik içerisinde; Valilik, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeleriyle, tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla gerçekten gıpta edilecek güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Bundan gerçekten çok mutluyum. 27 yıllık bir idareci olarak; ülkenin değişik yerleri ve kademelerinde yöneticilik yapmış birisi olarak bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birliktelik olmadığında enerjimiz ne yazık ki lüzumsuz, gereksiz, kendimizin de çok sık eleştirmesine rağmen alanlara kalıyor, gerçek manada enerjimizi tüketmemiz gereken noktaya odaklanamıyoruz. Ben kendi adıma bulunduğum yerlerde onlarca örneğini yaşamış birisiyim. Balıkesir'in bu güzel birlikteliğinin Balıkesir için güzel sonuçlar doğuracağını tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.