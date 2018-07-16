Balıkesir’de demokrasi nöbeti

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, 15 Temmuz 2016’daki bazı görüntüler izletildi ve sala okundu. Meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşması canlı olarak izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından milletvekilleri tek tek halkı selamlarken 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

“Balıkesirlilerden aldığım güçle o hainlerin karşısında durdum”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada 2 yıl önce yine Milli İrade Meydanı’nı dolduran Balıkesirlilere teşekkür etti. Balıkesirlilerden aldığı güç sayesinde o gün hainlere karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Yazıcı, 15 Temmuz günü yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“O gece yaşananlardan haberdar olduğumda bu güzel şehirdeki insanları arkamda olduğun hissettiğim için, Kuvay-i Milliye şehri insanlarından güç aldığım için emniyet, jandarma ve tüm askeri birliklerin başındaki kişileri aramaya başladım. Çok basit bir soru sordum. Telefonu açtığım kişiye ’Kimin yanındasın kardeşim’ dedim. Emniyet Müdürü ’Sayın Valim ben sonuna kadar kanımın son damlasına kadar bu milletin yanındayım.’ dedi. İl Jandarma Komutanı telefonuma çıkmadı. Ama yardımcısı olan arkadaşımız şuan bir ilin jandarma komutanı ’Sayın Valim bize gelen bir talimat var. Onu ilçelere dahi göndermiyorum. Sizin talimatınız nedir. Ben milletimin yanındayım.’ dedi. Sonra ’Kimin yanındasın paşa’ diye sordum ilimizdeki paşalara. ’Sayın Valim biz devletin komutanlarıyız. Ben şu komutanlığa bağlıyım.’ falan. Ben bu soruları size güvenerek sordum. Şimdi siz bu meydanları doldurdunuz, 2 yıl önceki gibi buradasınız o paşa Kepsut Cezaevinde tutuklu. Ben bugün buraya tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum”

Kafaoğlu: “Balıkesirliler mesele vatansa gerisi teferruattır diyen insanlardır”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi nöbeti programında yaptığı açıklamada tarihin her döneminde Balıkesirlilerin iz bıraktığını söylerken “Balıkesirliler için mesele vatansa gerisi teferruattır diyen insanlardır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Balıkesir mesele bayrak olduğu zaman en ön safta yer alan bir memlekettir. Kurtuluş Savaşı zamanında henüz Balıkesir işgal edilmemişken Alaca Mescitte toplanarak düşmana karşı silahla mücadele yapmaya karar veren memlekettir. Balıkesir, Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren ildir. Balıkesir Lisesi Çanakkale Savaşı’nda 3 dönem mezun vermemiştir. Henüz bıyığı terlememiş gençlerin bir daha geri dönmeyi düşünmediği bir şehirdir. İşte böyle bir memleketin böyle bir şehrin mensubu olmaktan da onur duyuyorum. Balıkesirliler mesele vatansa gerisi teferruattır diyen insanlardır. İşte 15 Temmuz’da da böyle yaptınız. Bütün meydanları doldurdunuz. Bir ay boyunca burada nöbet tuttuk. Demokrasimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için nöbet tuttuk. Balıkesir üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Tarih boyunca da ödemeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’da bu milletin iradesi rüzgâr gibi esti. Bu millet artık dirildi şahlandı. Bu millete artık özgüven geldi. Bu milletin içinde bir burukluk vardı. Darbelerin birisinde Adnan Menderes’i idam ettiler. Bu milletin kılı kıpırdamadı. Rahmetli Özal’ı zehirlediler millet yine bir şey yapamadı. Erbakan’ı devirdiler yine bu millet bir şey yapamadı. Ama bu millet kararlıydı. Partiyi kurduğu günden bu yana bu millet şunu demişti. Menderesi astınız Özal’ı zehirlediniz. Erbakan’ı devirdiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ı size yedirtmeyeceğiz demişlerdi ve gerçekten bu millet sözünün eri olduğunu gösterdi. 15 Temmuz’da bayrağımız uğruna 250 kardeşimizi şehit verdik. 2 bin 196 kardeşimiz gazi oldu. Şehitlerimize rahmet gazilerimize şifalar diliyorum. O hainler başarılı olsalardı bugün burada toplanamazdık. Çanakkale ruhunu dimdik ayakta tuttuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum”

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programa Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Demokrasi Nöbetine gelenlere gece boyu Büyükşehir Belediyesi tarafından yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Balıkesir sabah saatlerine kadar Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuzun yıl dönümünde bir kez daha demokrasi nöbeti tuttu.