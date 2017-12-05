Balıkesir’de denizden demir madenı çıkarılmasına tepki

Özel bir şirketin kısa bir süre önce Altınova açıklarında, denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, devletten, ne gibi çalışma yapılacağı konusunda açıklama yapılmasını istedi. Denizden demir madeni çıkarılacak olması ise Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin etti. Ayvalık Tabiat Platformu ise Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama-tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu, SSK Mensupları Dinlenme Sitesi Yönetim Kurulu olan sahildeki sitelerin sözcülüğünü de yapan Ömer Hıfzı Onuk, Ayvalık Tabiat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yolageldi ve Nebahat Dinler, SSK Sahil Sitesi’nin kumsalında basın açıklaması yaptı. "Temiz deniz, temiz Ayvalık" yazılı pankart taşıyan topluluk adına Nebahat Dinler konuştu. Bölgeden maden çıkartılmasını eleştiren Dinler, dağların bitirildiğini sıranın denizlere geldiğini söyledi. Platform olarak bu çalışmaya izin vermeyeceklerini belirten Dinler, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasının ardından topluluk dağıldı.