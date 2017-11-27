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27 Kasım 2017 14:05

Balıkesir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi

Ekonomi Bakanlığı, TOOB ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliği ile Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası ev sahipliğinde ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi.

Balıkesir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi

27 Kasım 2017 14:05


Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerinin ilk bölümünde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Hatice Şafak Bozkır ihracata yönelik devlet desteklerinin 3 aşamada verildiğini ve bunların bir birbirini destekler mahiyette olduğunu ifade ederek katılımcıları bilgilendirdi. Seminerin ikinci bölümünde ise Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş Pazarlama yöneticileri Gökhan Süzgün ve İbrahim Adıgüzel ‘Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları’ hakkında açıklamalarda bulundular.




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