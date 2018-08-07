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07 Ağustos 2018 10:10

Balıkesir’de dolandırıcılık suç örgütü çökertildi

Balıkesir’de jandarmanın nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyonlarında 12 kişi çok sayıda suç aletiyle gözaltına alındı.

Balıkesir’de dolandırıcılık suç örgütü çökertildi

07 Ağustos 2018 10:10


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını örgütlü olarak işleyen ve Karesi ilçesi Kabakdere ve Deliklitaş mahalleleri ile Edremit ilçesi Narlı mahallesinde ikamet eden; H.K., E.V., S.S., M.S., C.S., Ş.B., E.F., V.S., Ç.S., D.S., E.E., ve M.D. isimli şüphelilere ait 12 ayrı adreste savcılıktan alınan izinle eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 2 av tüfeği, 6 Av tüfeği fişeği, 58 boş senet, 6 fatura, 1 tahsilat makbuzu ve 2 sevk irsaliyesi ile bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen bin 830 TL ele geçirildi


Jandarma ekipleri dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 110 bin değerinde 45 adet hırdavat malzemesi, 116 bin lira değerinde 116 ton arpa, 50 bin lira değerinde 1 adet yem karma makinesi, 37 bin lira değerinde 2 adet Traktör römorku, 25 bin lira değerinde 1 adet ilaçlama makinesi, 13 bin lira değerinde 1 Jeneratör, 24 bin lira değerinde 3 adet kalorifer kazanı, 15 bin lira değerinde 1 su tankeri, bin 800 lira değerinde 90 litre zeytinyağı ve bin 50 lira değerinde 82 adet yonca balyası ele geçirdi. Suç eşyalarına el konulurken aynı operasyonda bir miktar da uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği öğrenildi.




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