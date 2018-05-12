Balıkesir’de duadan sonra yağmur yağdı. çiftçiler sevindi

Merkez Hürriyet Mahallesi ile Bahadınlı ve Ağacık Mahallelerinde düzenlenen çiftçi hayırlarında yapılan dualardan sonra yağmurun başlaması çiftçileri sevindirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesinde düzenlenen pilav hayrına, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik ve Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı. Ağacık Mahalle Camisi’nde kılınan namazın ardından dualar yapılırken, köylülerin imece ile hazırladığı pilav ve ayran mahalle gençleri tarafından servis edildi. İkramın ardından İmam Abdülkadir Kılıç’ın yaptığı bolluk, bereket, kardeşlik ve yağmur duasında eller açıldı. Yapılan duaların ardından yağmurun başlaması da yöre çiftçilerini sevindirdi. Hayırların birlik ve beraberliği artırdığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Bu hayırlarda bir araya gelen çiftçiler birbirleriyle tanışıp kaynaşmaktadır. Buda dostlukları pekiştirmektedir. İnşallah devamı gelir” dedi. Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı da,” Senelerdir biz bu hayrı yapıyoruz. Köydeki herkes katkıda bulunuyor. Bunun için imece yapıyoruz. Hayrımıza yaklaşık bin kişi katıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da hayrımıza katıldı. Yağmurda yağdı. Çok sevinçliyiz. Hayrımıza katılanlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçede geçimin büyük oranda zeytinden sağlandığını anlatan Burhaniye Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ise, ”Bu yıl bahar yağmurları yetersiz düştü. Bunun için değişik mahallelerde yağmur duaları yapılıyor. Bu günde duaların ardından sonra yağmur yağdı. Bu günlerde düşen yağmur zeytin için altın değerindedir” dedi.

Berber Hasan Özavcı da,” Son günlerde sık sık yağmur duaları yapılmaya başlandı. Bu günlerde düşen yağmur çok yararlı” dedi.