Balıkesir'de Ege derbisi heyecanı

Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok 7. hafta maçında İzmir ekibi Altay'ı konuk edecek.

Ege derbisi olarak nitelendirilen mücadele Pazar günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Erkan Özdamar yönetecek. Kupada AMED'i 5-0 gibi farklı skorla geçerek moral kazanan Balıkesirspor Baltok ligde de kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Evinde İzmir ekibi Altay'ı ağırlayacak olan Balıkesirspor Baltok zorlu mücadelede 3 puanı hedefliyor. Maç öncesinde Altay 9 puanla 7.sırada bulunurken Balıkesirspor 6 puanla 11.sırada bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 7. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Balıkesirspor Baltok ile Altay arasından oynanacak olan zorlu mücadeleyi Ankara Bölgesi A klasman hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılığını Mehmet Kağan Bingül ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4.hakemi ise Caner Ak olarak açıklandı.