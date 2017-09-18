Balıkesir’de eğitim ve öğretim yılı törenle başladı

Vali Yazıcı eğitim öğretim yılının başlaması konuşmasında öğrenci ve velilere kitap okumalarını istedi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen tören ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada, Balıkesir’de 834 okulda, 184 bin 366 öğrencinin, 15 bin 99 öğretmen ile eğitime başlayacağını söyledi.

Yıldız, "Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere değerli öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Sayın Valimizin himayelerinde başlatılan ve ilimizde bir sevdaya dönüşen BENGİ Projesi başta olmak üzere diğer eğitim projelerimiz ile başarılı çalışmalarımızı 2017-2018 eğitim öğretim yılında da var gücümüzle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız bugün okullarına başlıyorlar. Yeni Eğitim Öğretim Yılının şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin İlköğretim haftasını tebrik ediyorum. Yeni bir dönem, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla kapılarını açıyor. Fen İşleri olarak okullarımıza tadilat-onarım için 3 milyon 900 bin liralık çalışma yaptık. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak Balıkesir il genelinde 712 okulda yaklaşık 15 bin top dağıtarak 151 bin 609 öğrencimize dokunduk. Ayrıca ’İmkan bizden, oynamak sizden’ sloganıyla başlattığımız Mahalle Ligi turnuvasına çocuklarımızın ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. 20 Bin öğrencimiz mahalle ligi turnuvasına katıldı. Çocuklarımız bu projeyle hem keyifle futbol oynuyor, hem arkadaşlık ilişkileri ve iletişimleri gelişiyor" dedi.

Son olarak konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, "Sevgili öğrenciler ve velilerimiz yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Güzel bir etkinliğe başlıyoruz. Kilometre taşlarında çok önemli yer edecek 8 aya başlıyoruz. Ben öncelikle öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Bu hanımefendilerin, beyefendilerin en değer verdiği en kıymetli çocuklar sizlere emanet. Bu emanetlere sahip çıkacağınıza eminim. Bu emanetleri hem akademik anlamda doldurarak, hem milli ve manevi değerler anlamda doldurarak ülkemizi geleceğimizi emanet edeceğiz. Sevgili öğrenciler güzel bir gün. Uzun bir tatilin ardından okulunuza ve arkadaşlarınıza kavuştunuz. Tabi ki oyun ile birlikte, dersle birlikte hayat devam edecek. İkisini de birlikte bir arada götüreceğiz. Ben Vali Amcanız olarak sizden bir şey istiyorum. Herkes ama herkes kitap okumalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Balıkesir Valisi Ersi Yazıcı ve protokol üyeleri Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda ilk ders zilini çalarak yeni eğitim ve öğretim yılının açılışını yaptılar. Vali Yazıcı ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilere ders kitaplarını dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise öğrencilere defter ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Kemal Turan, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kara, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve protokolün katılımı ile yapıldı.