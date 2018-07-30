Balıkesir’de ekmek zammı gündemde

Başkan Tunç, toplanacak tarife komisyonuna 220 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılması yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.

Ekmekteki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, “Son günlerde ekmekle alakalı Türkiye’de gündemde fiyat artışıyla ilgili gelişmeler yaşanmakta. Balıkesir’imizde de Türkiye’de olduğu gibi ekmeğimize yüzde 15 girdi maliyetlerinin artmasından dolayı önümüzdeki günlerde ilgili yasa gereği komisyon toplanıp bir tarife çalışması yapılacaktır. Bununla alakalı kesinlikle kamuoyunda ekmeğe zam diye bir algı oluşturulmakta. Zam keyfiyetle yapılır. Bizim zam gibi bir şey yapma düşüncemiz yok. Girdi maliyetlerimizin artmasından dolayı var olan sorumlu olduğumuz bizimde tedarikçilerimiz var, yanımızda çalıştırdığımız işçilerimiz var. Onlara ödemelerimizi zamanında yapabilmemiz için mecburen girdi maliyetlerini yansıtmak zorundayız. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde yüzde 15’e tekabül eden bir fiyat artışı yansıtılacaktır. Fırıncı esnafımız cefakardır, 24 saat çalışan işletmelerdir. Gecesi gündüzü, bayramı seyranı olmayan işletmelerdir. Ama bu bizim mesleğimiz, biz mesleğimizi seviyoruz. Bu mesleğimizden çoluğumuza çocuğumuza evimize ekmek götürmeye uğraşıyoruz. Şu an Balıkesir’de 200 gram ekmek 1 liraya satılmakta biz de yüzde 15’i dengeleyebilmek için aynı zamanda gramaj artışı ve fiyatı kuruştan dolayı dengelemek için yaklaşık 220 gram ekmek 1 lira 25 kuruş gibi bir fiyat talebinde bulunacağız. İnşallah bundan sonra bu şekilde halkımıza kaliteli ekmek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Susam simit maliyetini arttırıyor"

Önümüzdeki günlerde simitle ilgili de yaşanacak gelişmelere değinen Başkan Tunç, “Simidin en büyük girdi maliyetini arttıran susamdır. Şu an ülkemize susam dışarıdan gelmekte ve bu birkaç firmanın elinde. Gümrüklerde bu susam bekletilince piyasada arz talep meselesinden dolayı susam fiyatlarında artış yaşanmakta. Şu anda yüzde 200’lere varan artış var. Balıkesir’de şu an 110 gram simit 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Bu da enflasyon oranı göz önüne alınarak hesaplama yapılacak. O da ortalama 1 lira 40 - 1 lira 50 kuruş civarı olabilir. Halkımızın en çok şuna dikkat etmesi lazım dünyada gıda ile alakalı bir açlık sıkıntısı var. Ekmeği israf etmememiz lazım. Halkımız bu konuda daha duyarlı olmalı” şeklinde konuştu.

"Her un alışımızda fabrika sahibiyle pazarlık yapmaya başladık"

Fırın işletmecisi Ersin Ayran ise, “Son günlerde dövizdeki artışlar nedeniyle girdilerimizde artış oldu. Bizde bu yüzden ekmeğe zam yapmak zorundayız. 200 gram ekmek 1,25 olacak herhalde. Ama zamların ardı arkası kesilmiyor daha fazla miktarlarda artış olacağı söyleniyor. 10-15 sene öncesine döndük. Her un alışımızda fabrika sahibiyle fiyat konusunda pazarlık yapmaya başladık. Bunlar da bizi endişelendiriyor. Çünkü söz konusu ekmek zammı olduğu zaman her yerden tepki alıyoruz. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil sonuçta. Biz de mecbur olduğumuz için artışlardan dolayı zammı yapmak zorundayız. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.