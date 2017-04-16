Balıkesir’de ’evet’ coşkusu

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 2 ay önce çıktıkları yolda çabalarının boşa çıkmadığını söyledi. Başkan Demiraslan, "Allah’a hamdolsun. 2 ay boyunca gece gündüz demedik çalıştık. Bugün, Allah bizi zafere kavuşturdu. Kurtuluş Savaşı’nda dedelerimiz bu davaya sahip çıkmış ise bugün yine bu memleket davaya sahip çıktı" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ise bundan sonra Türkiye’nin yükselişini izleyeceklerini söyledi. Kafaoğlu, "Burası Kuvayi Milliye şehri. Kuvayi Milliye’yi yürekten selamlıyorum. Anayasanın 18 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak sandığa gittik. Halkımız tercihlerini yaptı ve yüzde 51’in üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini kabul ediyoruz dediler. 15 Temmuz diriliş, 16 Nisan yükseliş oldu. Bundan sonra ülkemizin yükselişini seyredeceğiz. Emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Yılmaz, "40 yıldır süren vesayetin sonu ve ayağımızda pranga kalmamıştır. Artık mazeret yok. 2023’den 2071’e kadar hedefleri bu kadrolarla gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, "Bugün aziz milletimiz bir karar verdi ve dedi ki, ’Biz tam demokrasi istiyoruz. Biz darbe istemiyoruz, vesayet istemiyoruz. İdam edilen Başbakanlar istemiyoruz’ Milletimiz bir defa daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı. Referandum halk oylamasına kimler karşı çıktı Fetö. Milletimiz de bunun cevabını verdi. Avrupa, Almanya’sı, Hollanda’sı, Fransa’sı hepsi hayır diye propaganda yaptı. Ama bu millet onlara da cevap verdi. Bundan sonra arttık ülkemizde istikrar olacak" dedi.

Uğur sözlerinin devamında şunları söyledi: "Rahmetli Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş hepsi Başkanlık sistemi dedi. Ben buradan Devlet Bahçeli ve MHP’lilere de teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Sayın Bahçeli Devlet adamı olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyenler, Türkiye’yi borç alan ve emir alan bir ülke yapmak isteyenlere milletimiz gereken cevabı verdi. Evet diyen de hayır diyen de aynı. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bu millet yine birdir beraberdir. Oy oranlarını tartışmanın manası yok. Yok yüzde 51 aldın yok yüzde 53 aldın demek olmaz. Neticede millet kazandı"

Yeni sistemle birlikte Milletvekili sayısının da 600’e çıkacağını söyleyen Uğur, "Bundan sonra Balıkesir, 9 Milletvekili ile mecliste temsil edilecek. Hepinizi hayırlı uğurlu olsun" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı’da sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlara hitap etti.