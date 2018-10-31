Balıkesir'de eylül ayından ihracat 16.9 arttı

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de ihracat 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 artarak 48 milyon 848 bin 39 dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 22,2 azalarak 28 milyon 773 bin 979 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir'de ihracat 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 artarak 48 milyon 848 bin 39 dolar, ithalat yüzde 22,2 azalarak 28 milyon 773 bin 979 dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Eylül ayında Balıkesir'den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelediğinde en büyük pay 10 milyon 60 bin 220 dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı oluşturdu. Bu gurubu 8 milyon 468 bin 31 dolar ile, etler ve yenilen sakatat takip etti. 4 milyon 832 bin 373 dolar ile dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar oldu. 2018 yılı Eylül ayında Balıkesir'den yapılan ithalat miktarında en büyük pay 5 milyon 890 bin 156 dolar ile canlı hayvanlar olurken bu gurubu 3 milyon 324 bin 434 dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı takip etti. Bu gurubu 2 milyon 829 bin 51 dolar ile demir ve çelik takip etti. 2018 yılı Eylül ayında Balıkesir'den yapılan ihracat ülkelere göre incelendiğinde, 8 milyon 177 bin 711 dolar ile Irak ilk sırayı alırken, 3 milyon 748 bin 202 dolar ile Almanya ikinci ve 3 milyon 595 bin 430 dolar ile Yunanistan üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir'e yapılan ithalat ülkelere göre incelendiğinde ise 5 milyon 371 bin 425 dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırayı alırken 3 milyon 658 bin 753 dolar ile Brezilya ikinci ve 3 milyon 393 bin 849 dolar ile İtalya üçüncü sırada yer aldı.