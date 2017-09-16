Balıkesir’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği hizmete girdi

Günde 600 hastaya hizmet verecek kapasitede olan kliniğin, hizmete girmesiyle hastaların başka illerdeki hastanelere sevk edilmeden Balıkesir’de tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Genel Sekreter Op. Dr. Servet Kocaöz, “Hastanemizde aktif olarak 17 fizyoterapistimiz çalışmaktadır ve seanslarda hasta başına bir fizyoterapist düşmektedir. Böylece yapılan terapilerde hastayla birebir ilgilenilerek, çağdaş sağlık hizmet verilmektedir”dedi.

53 yaşında Sevgi Sayar isimli hasta ise, ”Gullian-Barre Sendromu sonucu yatağa bağımlı kaldım. Geçirmiş olduğum hastalıktan dolayı kas ve sinir sistemi zara gördü. Burada gördüğüm tedavi ile 6 ay ile 12 ay arasında bir iyileşme dönemi ile hastalığını 3 ayda yendim. Şu anda kendi başına yürüyebiliyorum. Atatürk Şehir Hastanesi Fizyoterapistleri ve doktorlarının yaptığı etkili tedaviye minnettarım. Beni hayat bağlayan Fizyoterapist Dilek Erdoğan’a ve diğer sağlık görevlilerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Sayar, ayrıca Genel Sekreter Op. Dr. Servet Kocaöz’ü makamında ziyaret ederek bir buket çiçek vererek teşekkür etti.

Kliniğin hizmete girmesiyle düne kadar, başka illere giden hastaların tedavileri burada yapılmaya başladı. Alanında uzman personeller tarafından hastaların tedavilerinim burada yapılması mümkün hale geldi.

Atatürk Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 100 A Grubu(Felçli Hasta) olmak üzere toplamda günlük 600 hastaya tedavi hizmeti sunulduğu ve 1 Ekim 2017 tarihinde Bigadiç Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nin açılacağı ve 20 Rehabilitasyon ve 100 Fizik Tedavi kapasitesinde olacağı kaydedildi.

Uzmanlar, rehabilitasyonun doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavi olduğu belirtilerek amacının ise hastayı bedensel, psikolojik ve sosyal konularda eğitmek, çevresel kısıtlılıklar ve fizyolojik-anatomik bozukluklara rağmen günlük yaşama adaptasyonu sağlayan bir tedavi olduğunu belirttiler.