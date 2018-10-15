Balıkesir'de futbol hakem kursu açılıyor

Balıkesir'de aday futbol hakem kursu açılıyor. Kurs, 17 Kasım'da başlarken katılım ücretsiz olacak.

Kursa katılmak isteyenlerin en az lise öğrencisi veya mezunu olmaları, 01.01.1989-31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor. Başvuru koşulları arasında, bayanların en az 1.65 metre, erkeklerin ise en az 1.75 metre boyunda olmaları da yer alıyor.

Kursa katılmak isteyenlerin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Balıkesir Şubesine bizzat başvurmaları veya www.tffhgd-balikesir.org.tr adresine başvuru yapmaları gerekiyor. Kursa Bandırma'dan gidiş-geliş için organizasyon yapılacağı bildirildi.