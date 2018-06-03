Balıkesir’de gece güreşlerini 3 bin kişi izledi

Geleneksel Sübeylidere Gece Güreşlerini 3 bin kişi izledi. Belediyenin hazırladığı çim sahada düzenlenen güreşlere katılan yaklaşık 80 pehlivan kıran kırana güreşirken, saat 22.30 da başlayan güreşler saat 02.30 kadar devam etti.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Subeylidere Mahalle Muhtarlığının düzenlediği gece güreşi büyük ilgi gördü. Sahayı dolduran kadınlı erkekli yaklaşık 3 bin güreş sever karşılaşmaları sonuna kadar büyük bir heyecanla izledi. Pehlivanlar hakiki zeytinyağı ile yağlanırken, Sübeylidere kıran kıran güreşlere sahne oldu. Güreşleri, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik, Müftü Hacı Öz, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan. MHP İl Başkanı Suat Par, Burhaniye Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil, belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ve güreş severler izledi. Kırkpınar davulcuları ve cazgırının görev aldığı güreşler büyük ilgi gördü. Güreşler öncesi mahalle meydanında iftar yemeği verilirken, saat 22.30 başlayan güreşler, saat 02.30’da sona erdi. Sübeyliderelilerin güreşi sevdiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ Burası güreşi çok seven kırsal bir mahallemiz. Burası güreşe çok ilgi duyan bir köyümüz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi, kadınlı erkekli herkes burada. Şu anda gece yarısını geçti. Kimse yerini terk etmiyor. Daha önce kumda yapılıyordu bu güreşler. Belediye olarak biz saha organize ettik. Çim saha yaptık. Bu fedakarlıktan kaçınmadık. Sahayı güzel bir duruma getirdik. Burada güreşler geleneksel hale gelecek. Ramazan aylarında bu güreşler yapılıyor. Bu sene çok daha fazla ilgi var. Her sene ilgi artıyor” dedi. Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir de, “ Bizler bu güreşleri halkımız çok beğendiği için devam ettiriyoruz. İnsanlarımızda memnun kalıyor bundan. Bu sene 3. defa yapıyoruz. Önümüzdeki senelerde daha da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Köyümüzden yeni yetişen yağlı güreşçiler var. Bunlara da bu etkinliği sevdirmek için yapıyoruz.” dedi. Milli Güreşçi Aslan Seyhanlı ise, “ Üçüncüsünü yaptığımız yağlı güreşlere Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın çok büyük destekleri oldu. Küçüklü büyüklü 80’e yakın pehlivan katıldı. 4 tane isimli başpehlivanımız vardı. Çünkü folklorik olduğu için 4 tane başpehlivanla bu güreşleri yaptık. Seyirci katılımı 3 binin üzerindeydi. Seneye daha iyi olacak. Önümüzdeki yıl bunun için dernek kurmak istiloruz” dedi. Sübeylidere Gece Güreşlerinde başta Ekrem Yavaş birinci olurken, Ali Gökçen ikinci ve Ali Rıza Kaya da üçüncü oldu. Başaltında ise, Yunus Karabay birinci, Mesut Özgün ikinci, Erkan Mete de üçüncü oldu.