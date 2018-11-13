Balıkesir'de geleceğin sporcuları keşfediliyor

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi kapsamında 5 bin 814 öğrenciye yetenek taraması yaptı.

Türkiye'nin tüm okullarına ilkokul 3. Sınıftaki tüm öğrencileri kapsayan proje ile çocukların sportif yetenek ve potansiyelleri keşfediliyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen proje ile yılsonuna kadar Balıkesir genelinde 13 bin 351 çocuk yetenek taramasından geçirilecek.

Uzmanlar tarafından Genç sporcuların kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlenerek çok geniş bir envanter, Türk sporunun hizmetine sunulmuş ve böylece ülkemizin spor altyapı haritası bilimsel veriler ışığında ortaya çıkarılmış olacak.

Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında il genelinde çalışmaların sürdüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi ile ilçe Spor Salonlarında başlatılan tarama faaliyetlerinde Merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerimiz başta olmak üzere Körfez Bölgesi Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerimizdeki ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinden 5 bin 814 öğrencinin taramadan geçtiğini söyledi.

Bu projenin Türk sporunun geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten İl Müdürü Arıcıoğlu, “Yeteneğini Keşfet sloganıyla yola çıktığımız bu proje sayesinde genç yeteneklerimizi keşfetmeyi planlıyoruz. Bu genç yeteneklerin uygun eğitim ve yönlendirmelerle gelecekte milli takımlarda yer almasını ve ülkemizi çeşitli turnuva ve şampiyonalarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tür taramalar bilinçli şekilde sporcu yetiştirmeye katlı sağlayacaktır " dedi.