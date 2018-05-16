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16 Mayıs 2018 12:21

Balıkesir’de gençlere yönelik huzur operasyonu yapıldı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde çocuk ve gençlere yönelik huzur ve güven operasyonu yaptı.

Balıkesir’de gençlere yönelik huzur operasyonu yapıldı

16 Mayıs 2018 12:21


Balıkesir polisi çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik huzur ve güven operasyonu yaptı. 263 personelin katıldığı operasyonda 266 okul çevresinde bulunan park, bahçeler, alkol ve tütün satan işyerleri, içkili mekanlar, iddia, tekel, ganyan bayileri, kahvehane, oyun ve internet salonları denetlendi. Denetleme sırasında bin 991 kişiye GBT uygulaması yapılırken, aranan 3 kişi yakalandı. 362 araç ile okul servisi kontrol edildi. 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında 124 umuma açık yer, 68 internet kafe, 108 park ve bahçe, 34 oyun salonunu denetlendi.




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