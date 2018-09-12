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Balıkesir'de güven operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir ve ilçelerinde polis güven operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda aranan 11 kişi yakalandı.


Balıkesir polisi 172 ekip ve 906 personelin iştirakiyle Balıkesir ve ilçelerinde 2 aşamalı uygulama yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık organize, mali şube, özel harekat polislerinin katıldığı operasyon, tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polis ekipleri 6 bin 935 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 3 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, 426 iş yeri kontrol edilirken 9 bin 254 lira para cezası uygulandı.

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