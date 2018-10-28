Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması

Balıkesir ve ilçelerinde "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması " gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Kamu düzen ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, muhtemel terör, asayiş ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

27 Ekim 2018 günü 09.00-12.00, 15.00-17.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında 3 aşamalı olarak 296 unsur ve 1291 personelin katılımı ile müşterek olarak icra edilen "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında arama kaydı bulunan kişilerin yanısıra sahte zeytinyağından, çalıntı motosikletlere kadar bir çok ürün ele geçirildi.

513 yol kontrol ve arama noktası ve 639 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 18 bin 547 şahıs sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 104 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü gözaltına alınırken 103 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 4 bin 541 araç kontrol edilirken, 281 araca 121 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. 64 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 5 aracın yanısıra 2 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 819 muhtelif/fişek, 22,5 gram esrar maddesi, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet sigara matik ve 2 bin 200 Lt. sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yetkililer halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceğini ifade ettiler.