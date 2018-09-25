Balıkesir'de güvenli eğitim için toplantı yapıldı

Balıkesir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında, Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması ile ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı.

Vali Yazıcı toplantıda, olumsuz durumların önlenmesi açısından tüm ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "Üniversiteler ile bağlı Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gençlerimizin 2018-2019 eğitim döneminde huzur içinde öğrenimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Bu ortamı bozacak, olumsuz durum ve davranışlarla ilgili bütün kurumlarımız ortak işbirliği yaparak bu konuda aksamaya meydan vermeyecektir" dedi.

Toplantı, Vali Yazıcı'nın 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için hayırlı olsun dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.

Eğitim öğretim yılı başında ve yarıyıl başında olmak üzere yılda iki defa yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Yakup Dönmez, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Akçin ve İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Serdar Bayraktar katıldı.