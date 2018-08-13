Balıkesir’de hatim sevinci

Kocacami’de düzenlenen etkinlikte, 46 öğrenciden 21’i kişi hatim edebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Emekli vaiz Ramazan Daş, “İlçemizde yine tarihi bir gün yaşandı. Her yıl olduğu gibi yaz kurslarının sonunda çocuklarımıza verilen eğitim sonrası Ramazan Aşık tarafından düzenlenen programda, kadınlı erkekli yüzlerce vatandaş öğrencilerin sevincine ortak oldu. Allah, tekrarını nasip etsin. En azından belli ölçülerde İslami bilgileri çocuklarımıza verebilme açısından bu yaz kurslarımızın çok faydası vardır. Anneler babalar bunu ihmal etmemeli. Bu kurslara katılan çocuklarımız, hiç olmazsa namazı, abdesti orucu ve dini bilgileri öğrenme imkanı buluyor. Bu açıdan bu yaz kurslarına ilgi göstermenin herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. Allah, çocuklarımızın sayısını artırsın” dedi.

Kocacami İmamı Ramazan Aşık, “43 camide yaklaşık bin öğrenci Kur-an eğitimi alıyor. Bu öğrencilerimizden bizim camiye kaydolan 46 kişiden 21’i Kur-anı hatim etti. Bu gün itibarıyla da bunların cemiyetleri yapılmıştır. Bunlar, Kur-an’ın yanında Yasin, Amme, Tebareke, güzel okuma, itikat, ibadet, ahlak ve Peygamberimizin hayatını öğrendiler. Genel kültür olarak da 600-700 tane soru cevapla cemaatimize bilgi verilmiştir. Bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu. Çeşitli hediyelerle ödüllendirilen öğrenciler ise hatim edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.