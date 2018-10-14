Balıkesir'de Hırsız Kapan operasyonunda 117 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri Hırsız Kapan operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Güven ve Huzur uygulaması yaptı. Jandarmanın 100 ekip ve 453 personelin katılımı ile yaptığı 'Hırsız Kapan' operasyonun da 60 yol kontrol merkezi, 165 ikametgah ve 89 umuma açık alanda yapılan uygulamada 7 bin 860 şahıs sorgulandı. yapılan sorgulama ve ikamette yapılan aramalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 117 kişi ekiplerce yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 11'i gözaltına alınarak, 8 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Huzur ve güven uygulaması sırasında jandarma ekipleri 2 bin 132 araç kontrol ederek, 96 araca 28 bin 486 TL idari para cezası uygulanırken, 28 araçta trafikten men edildi, Arama kaydı bulunan 2 araçta kontroller sırasında yakalandı.

Hırsız Kapan operasyonunda 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 kurusıkı tabanca ve 6 mermi ve fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, bin 280 paket kaçak sigara, 8 bin 900 gram kaçak tütün, 10 bin adet boş makaron ve 25 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.