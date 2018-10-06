Balıkesir'de huzur operasyonu: 71 suçlu yakalandı

Operasyonlarda 71 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, il genelinde 165 ekip ve 646 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında 7 bin 901 kişinin GBT sorgusu yapıldı. GBT uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı. 2 cezaevi firarisi ve arama kaydı olan 6 şahıs gözaltına alındı. 13 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 372 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda 2 bin 72 araç kontrol edilirken, 96 araca 52 bin 968 lira para cezası kesildi, 31 araç trafikten men edildi. Arama kaydı olan 6 araç, 4 çalıntı motosiklet ve 1 çekici araç yakalandı. 1 kişiye orman kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri ayrıca 846 iş yerini denetleyerek, 8 bin 107 lira para cezası uyguladı. 1 iş yeri kapatma işlemi yapılırken, 1 iş yerine de İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa göre işlem yapıldı. Jandarmanın huzur uygulaması sırasında 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 16 fişek ve 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.