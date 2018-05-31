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31 Mayıs 2018 14:07

Balıkesir’de huzurlu parklar uygulaması

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından tüm ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar Uygulaması" yapıldı.

Balıkesir’de huzurlu parklar uygulaması

31 Mayıs 2018 14:07


Balıkesir il genelinde gerçekleşen uygulamada polis ekipleri parklarda bulunan vatandaşlara GBT uygulaması yaptı. Balıkesir genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ile Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 79 ekip ve 232 polis memuru ile il genelinde 110 parkta yapıldı. Yapılan Huzurlu Parklar operasyonunda, bin 347 kişiye GBT uygulaması yapıldı. Polis ekipleri kontroller sırasında 96 aracı sorguladı. Sorgulanan 4 araca cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Araçlara yapılan sorgulama sonrası sürücülere 9 bin 490 TL. Para cezası uygulandı.




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