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18 Haziran 2017 00:07

Balıkesir’de iftar saati kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana kazada, ters dönen otomobilin altında kalan 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’de iftar saati kaza: 2 yaralı

18 Haziran 2017 00:07


Edinilen bilgiye göre kaza, iftar saatine yakın Büyükşapçı Mahallesi rampasında meydana geldi. Balıkesir’den gelen Ayda Ö. idaresindeki 34 JF 5869 plakalı otomobil rampa aşağı inerken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp 5 metrelik tarlaya uçtu. Kazada ters dönen aracın altında kalan sürücü ve beraberinde bulunan Düriye Eser Ö. Havran ile İvrindi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılara hastaneye kaldırıldı. Güvenlik ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.




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