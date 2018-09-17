Balıkesir'de ilk ders zili çaldı

Balıkesir'de il genelinde 1108 okulda 187 bin 843 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Karesi ilçesine bağlı Ercan Kıvrak İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, “İnanıyoruz ki bu güzel binalarda daha önceki yıllardan daha kaliteli, çocukları ve velileri mutlu edecek seviyede eğitim öğretime devam edeceğiz. Ben 187 bin öğrencimiz 15 bin öğretmenimizle Balıkesir eğitiminin hazır olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etmek isterim. Başta ülkesini seven ülkesinin değerlerini koruyan ve her alanda nitelikli insan yetiştirmek üzere tüm öğretmen arkadaşlar seferber oldular. Balıkesir'in eğitimini geliştirmek adına hep birlikte kenetlendik. Balıkesir'deki tüm öğretmen arkadaşlarımızla bu güzel kutlu yolda başarıya ulaşacağız. Biz geçen yılda olduğu gibi okullarımızda bulunmaya öğretmen ve öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz. Onların bu güzel yolculukta eksikliklerini gidermek adına tüm gayretimizi göstereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtirken daha iyi bir gelecek için çalıştıklarını ifade etti. Kafaoğlu, “Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençlerine yatırım yapmayan milletlerin geleceği olamaz. Balıkesir gerçekten eğitim ve öğretimde her geçen gün mesafe alan bir il oldu. Valimizin Balıkesir'e geldiği günden beri başlattığı Bengi projesi ve kitap okuma etkinliğiyle gençlerimiz geleceğe daha iyi hazırlanıyorlar” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız konuşmasında eğitim ile ilgili rakamları paylaşırken, Balıkesir'de eğitime 289 Milyon TL ayırıldığını söyledi. Yıldız, “Bugün il genelinde 1108 okulda 187 bin 843 öğrencimiz 15 bin 196 öğretmenimizle yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın gururunu yaşıyor. İnsanın en değerli varlık sevginin en değerli güç bilginin en yenilmez kuvvet emeğin en yüce değer ve eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu okullarımızda vakit hayata ışıldayan gözlerle bakan gençlerimizi inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama vaktidir. Amacımız Balıkesir'i eğitimde adından söz edilen marka bir şehir haline getirmektir. Bugün aynı zamanda Ercan Kıvrak İlkokulumuzun ek binasını açıyoruz. Ülkemizdeki 2002'de eğitime ayrılan pay 11 milyar iken şimdi bu rakam 121 milyar lira. Yani bütçenin 5'te 1'i eğitime ayrılıyor. 2010'da Balıkesir'deki eğitim yatırımı 67 milyon 290 bin TL iken 2018'de toplam 289 milyon 675 bin TL'dir. Yatırımlar tamamlandığında Balıkesir'e 868 derslik 2 atölye 1200 öğrencilik 6 adet pansiyon 3 spor salonu kazandırılacak. Bu yatırımlardan en önemlisi gelecek hafta temeli atılacak spor lisesi olacak. Önümüzdeki yıl spor lisesini de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi olarak Balıkesir'e kazandırıyoruz. Bu yatırımların Balıkesir'e kazandırılmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir geçmişte eğitim de imkânların yetersiz olduğunu vurgularken şimdi ki dönemde öğrencilerin çok şanslı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ercan Kıvrak İlkokulunun yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.