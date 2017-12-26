Balıkesir’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren birim Tarım Kredi Kooperatiflerinde ve Bölge Birliğinde çalışan tüm personele verilen “ İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi; Balıkesir’de DSİ Tesisleri, Bursa’ da İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, Yunuseli, Çanakkale’de Çanakkale merkez, Biga, Ezine ve Çan’da düzenlenen toplantılarda gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanları tarafından personele iş güvenliği ve işçi sağlığı, yanıcı ve patlayıcı maddeler hakkında eğitim verilirken konu ile ilgili çeşitli testler yapıldı. Eğitimlere katılan TKK Balıkesir Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın, işverenler olarakişyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğuna dikkat çekti. Altın, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları halinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu olacağını böylece işin de kalitesinin artacağının altını çizdi. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak olduklarını ifade eden Altın, “İş Güvenliği” eğitimleri ile personellerinin iş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından ve meslek hastalıklarından koruma konusunda personelin bilgilendirildiğine vurgu yaptı. Yıl sonunun yaklaşması sebebiyle eğitim toplantıları sonrası personele de hitap eden TKK Balıkesir Bölge Birliği Müdürü Vedat Altın, 2017 yıl sonuna az bir zaman kaldığını, tahsilat hedeflerine ulaşmak için son haftalarda tahsilata önem verilmesi yönünde personeli uyardı. Yapılan eğitim toplantılarında Balıkesir Bölge Birliği personeli yanında hizmet alımı yöntemi ile de çalıştırılan 500’ün üzerinde personel eğitimden geçirildi.