Balıkesir'de İtfaiye Haftası etkinlikleri başladı

Balıkesir'de İtfaiye Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz anıtta yaptığı konuşmada eğitim ve donanımıyla iftaiyenin daima hazır olduğunu belirterek “Her zamankinden daha güçlü bir şekilde hizmetini sürdürmektedir”dedi.

Balıkesir'de İtfaiye Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. 24-30 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası nedeniyle Atatürk Anıtında düzenlenen programda konuşan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz “İtfaiyenin kuruluşunun 93. Yıl dönümünde itfaiye haftamızın açılış etkinliklerinde bir aradayız. Balıkesir itfaiyemiz il merkezimizden ilçelerimize, kırsal mahallelerimize kadar 7/24 canla başla görev yapmaktadır. Eğitimiyle donanımıyla itfaiyemiz daima hazırdır. Her zamankinden daha güçlü bir şekilde hizmetini sürdürmektedir. Haftamız münasebetiyle dolu dolu bir program hazırladık. İnşallah bu haftada sizlerle, basınımızla vatandaşlarımızla birlikte bir çok etkinlikte beraber olacağız. Burada ki en büyük amacımız insanımıza, vatandaşlarımıza itfaiye hizmetini tanıtmak bir farkın dalık oluşturmak. Bir bilinçlendirmeye vesile olmak. Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm şehitlerimizin ve itfaiye şehitlerimizi saygıyla minnetle ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. Sizlere de kazasız belasız başarılı çalışmalarınızın daim olmasını diliyorum haftanız kutlu olsun”dedi.