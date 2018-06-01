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01 Haziran 2018 11:24

Balıkesir’de itfaiyenin yolda bulduğu yaralı martı tedaviye alındı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, itfaiye ekibinin yolda yaralı olarak bulduğu martı, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Balıkesir’de itfaiyenin yolda bulduğu yaralı martı tedaviye alındı

01 Haziran 2018 11:24

Kanadı kırık olan martı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağındaki veterinerler tarafından tedavi edilecek.


Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekibinin yangın dönüşü Çanakkale-İzmir karayolunda bulduğu yaralı martı, tedavi için İvrindi’de bulunan hayvan barınağına gönderildi. Görevlerinin canlı kurtarmak olduğunu anlatan itfaiyeci Vural Varan, "Yangın dönüşü E-87 karayolu üzerinde bu martı yerde çırpınıyordu. Yaralı halde gördüğümüz martıyı buraya getirdik. Biliyorsunuz, itfaiyecilik tehlikeye düşmüş olan her canlıyı kurtarmayı misyon edinmiş bir meslek. Martıyı alarak Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettik. Tedavisi yapılacak” dedi.


İtfaiye ekibine teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Teknikeri Numan Ertürk de, "İtfaiyenin yaralı olarak getirdiği martıyı teslim aldık. Kanadı kırılmış. Tedavisi yapılmak üzere İvrindi’de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında veteriner arkadaşlara teslim edeceğiz. İnşallah, tekrar sağlığına kavuşacak ve doğaya kavuşacak" dedi.




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