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15 Mayıs 2018 10:24

Balıkesir’de jandarma’dan güven operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 408 personel ve 1 bomba arama köpeği ile yapılan huzur operasyonunda 9 bin 655 kişiye GBT uygulaması yapıldı.

Balıkesir’de jandarma’dan güven operasyonu

15 Mayıs 2018 10:24

Uygulama sırasında adli makamlarca aranan 47 kişi yakalandı


Balıkesir Jandarma Komutanlığınca il genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla, 101 ekip, 1 Bomba Arama Köpek Unsuru ve 408 personelin katılımı ile güven ve huzur uygulaması yaptı.


Jandarma ekiplerince yapılan 69 yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulama neticesinde 9 bin 655 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanmış, 19 kişi adli ve idari işlem yapılmış, arama kaydı bulunan 11 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslara 5 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.


Yapılan uygulama sırasında 3 bin 935 araç kontrol edilmiş, arama kaydı bulunan 11 araç yakalanmış, 130 araca 88 bin 353 lira idari para cezası uygulanmış, 50 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri aramalar sırasında 2 kurusıkı tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile 30 mermi, 31 adet küpesiz küçükbaş hayvan ve 55 litre kaçak rakı ele geçirildi.




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