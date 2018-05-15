Balıkesir’de jandarma’dan güven operasyonu

Uygulama sırasında adli makamlarca aranan 47 kişi yakalandı

Balıkesir Jandarma Komutanlığınca il genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla, 101 ekip, 1 Bomba Arama Köpek Unsuru ve 408 personelin katılımı ile güven ve huzur uygulaması yaptı.

Jandarma ekiplerince yapılan 69 yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulama neticesinde 9 bin 655 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanmış, 19 kişi adli ve idari işlem yapılmış, arama kaydı bulunan 11 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslara 5 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan uygulama sırasında 3 bin 935 araç kontrol edilmiş, arama kaydı bulunan 11 araç yakalanmış, 130 araca 88 bin 353 lira idari para cezası uygulanmış, 50 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri aramalar sırasında 2 kurusıkı tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile 30 mermi, 31 adet küpesiz küçükbaş hayvan ve 55 litre kaçak rakı ele geçirildi.