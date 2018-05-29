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29 Mayıs 2018 13:16

Balıkesir’de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir’in Karesi ve Edremit ilçelerinde şüpheli 3 şahsa yapılan operasyonlarda 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarmadan silah operasyonu

29 Mayıs 2018 13:16


Jandarma ekiplerinin Edremit’in Altınoluk Mahallesinde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin yapılan üst aramasında M.F. adlı şahısın üzerinde 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği yakalandı. Arkadaşı S.K. üzerinde yapılan aramada da 1 adet 7,65 çapında tabanca ve 4 adet 7,65 çapında tabanca fişeği yakalandı.


Jandarma ekiplerinin Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde yaptığı operasyonda R.D. isimli şahsın üzerinden 1 adet 7,65 çapında tabanca, 3 adet 7,65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmada yapılan sorgulamada şahsın "Tehdit ve Hakaret" suçundan arandığı tespit edildi.


Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüpheliler M.F, S.K. ve R.D. isimli şüpheliler hakkında adli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.




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