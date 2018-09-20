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Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kepsut’ta silah operasyonu yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kepsut'ta silah operasyonu yaptı. Operasyonda 3 silah ve çok sayıda mermi yakalandı.


Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kepsut'un Hotoşlar köyünde yasadışı silah tamiri yapıldığı ve mermi satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin A.K. ve M.K.'nın evlerine yaptığı baskında 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kalaşnikof kasaturası, bin 341 av tüfeği fişeği ile 141 adet kuru sıkı mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak A.K., M.K. ve Z.K. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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