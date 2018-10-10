Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri karayolunda durdurdukları araçta 6 adet ruhsatsız av tüfeği yakaladı.

Balıkesir-Dursunbey karayolu Karagöz mahallesinde jandarma ekipleri adli makamlardan aldıkları arama kararı ile bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 6 adet ruhsatsız av tüfeği yakaladı. Araç sahibi İ.Y.'nin yapılan sorgulamasında T.T. ile bağlantısı olduğu tespit edildi. T.T.' nin evi ve müştemilat da yapılan aramada Kuru sıkıdan çevrilme 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 162 fişek, 71 mermi yakalandı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında İ.Y. hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan T.T. ve İ.Y. hakkındaki adli ve idari işlem başlatıldı.