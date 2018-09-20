Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda kaçak üretilmiş satışa hazır 422 şişe şarap, rakı, bira, cin ve etil alkole el koydu. Polis ekipleri evde ayrıca 144 litre mayalanmış bira, 3 adet 150 gram anason, 140 gram gliserin ve 40 gram alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.