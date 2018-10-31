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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir-İzmir kara yolunda jandarma ekipleri durdurdukları araçta kaçak içki ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarat ile Balıkesir-İzmir kara yolunda durdurulan bir araçta 30 litre kaçak rakı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesinden gelen bir araçta kaçak rakı olduğu istihbaratı üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile araç devlet kontrol noktasında durduruldu.. Araçta yapılan aramada 30 kilogram kaçak rakı ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. hakkında işlem yapıldı.

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